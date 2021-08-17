В колибі «Гуцульська світлиця» проводять епідрозлідування

На Прикарпатті госпіталізували 11 осіб, які були гостями на весіллі в колибі «Гуцульська світлиця» у селі Поляниця неподалік Буковелю. Попередній діагноз госпіталізованих – гострий гастроентерит, повідомили у вівторок, 17 серпня, в управлінні цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Відомо, що весілля на якому отруїлося 11 гостей, відбулося ще 11 серпня. Уже наступного дня гості відправились на полонину, взявши із собою залишки їжі. До лікарень люди почали звертатися із 13 по 16 серпня.

«До Яремчанської центральної міської лікарні та Івано-Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні з попереднім діагнозом гострий гастроентерит госпіталізовано 11 осіб, з них 3 підлітків. Напередодні вони святкували весілля в колибі «Гуцульська світлиця» в селі Поляниця Надвірнянського району. Стан потерпілих середнього ступеня важкості», — йдеться у повідомленні управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Наразі спеціалістами Надвірнянського районного відділу та Івано-Франківського районного відділу ДУ «Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» проводять епідрозслідування в закладі, в якому отруїлися люди.