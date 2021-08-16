потерпілі від отруєння грибами - жителі Рахівського району

У Яремчанську центральну міську лікарню госпіталізували двох закарпатців, які отруїлися грибами. Чоловіки 45 і 49 років у задовільному стані, повідомили у понеділок, 16 серпня, в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

Чоловіків госпіталізували до інфекційного відділення лікарні ввечері 15 серпня. Вони самі назбирали в лісі гриби, схожі на сироїжки. Зараз вони — у задовільному стані.

Як повідомляє Суспільне, потерпілі від отруєння грибами - жителі Рахівського району Закарпатської області, працювали на прикарпатському гірськолижному курорті.

«Блювота, загальна слабкість... Зараз їхній стан є задовільний. Їх сьогодні, мабуть, випишуть з лікарні», — каже головний лікар Яремчанської лікарні Василь Йосипчук.

Як повідомляв ZAXID.NET, 6 серпня у реанімацію Турківської лікарні шпиталізували четверо мешканців Боринської громади на Львівщині. Троє мешканців ‒ одна сім'я зі с. Карпатське, ще один чоловік з Верхньої Яблуньки.