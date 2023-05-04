За час розслідування один з фігурантів справи загинув в ДТП у Польщі

Перед судом постане 38-річний житель Чернівців, який організував злочинну групу з п'яти чоловіків для викрадення автомобілів за кордоном. Судитимуть також за кількома статтями і одного зі співучасників. Викрадення 22 машин у Німеччині зловмисники скоїли у 2016 році. За сім років правоохоронці зібрали достатньо доказів, щоб засудити підозрюваних.

Міжнародну злочинну групу у жовтні 2016 році організував житель обласного центру. До викрадення автомобілів залучив ще чотирьох буковинців, які на той час перебували на заробітках в Німеччині. За один рік зловмисники встигли викрасти 22 автівки.

«Чернівчанин виступав у ролі керівника групи, який чітко розподіляв обов’язки між її членами. Він займався підбором автомобілів, підшукував місця збуту викрадених автівок у Польщі та контролював дії учасників групи телефоном», – повідомили в ГУ Нацполіції в Чернівецькій області.

Під час досудового розслідування правоохоронці Чернівецької області працювали спільно з поліцією Німеччини. Їм вдалося з’ясували, що зловмисники викрадали автомобілі як в приватних осіб, так і у фірм. Переважно це був транспорт марок Mercedes-Benz Sprinter та Mercedes-Benz Viano. За 2016 рік крадії продали сім автівок на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.

Поліцейські Буковини також встановили причетність до злочинів і ще одного 30-річного жителя Чернівецького району. Йому було відведена роль виконавця. Зокрема в обов’язки входило перевозити викрадені автомобілі, а в окремих випадках, їх супровід до місць збуту.

У 2017 році один із фігурантів загинув у ДТП на території Польщі, ще двох порушників було засуджено в Німеччині за ці злочини. А слідчі поліції Буковини скерували матеріали кримінального провадження до суду стосовно 38-річного організатора та 30-річного виконавця. Їх підозрюють у вчиненні чотирьох кримінальних правопорушень. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.