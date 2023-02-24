Зловмисник був на постійному контакті з російськими «злодіями в законі»

Службою безпеки України у Дніпропетровській області затримано одного з лідерів кримінального середовища регіону, який майже 10 років намагався тримати в страху місцевих жителів. Про це повідомили в прес-центрі СБУ у п'ятницю, 24 лютого.

«Зловмисником є неодноразово засуджений кримінальний авторитет – так званий «смотрящий» за Кривим Рогом. Саме він причетний до численних фактів обкладання «даниною» представників малого і середнього бізнесу. Для цього брав участь у вирішенні штучних конфліктів, які для місцевих підприємців створювали підконтрольні йому злочинні угруповання. За вирішення «спору» кримінальник отримував свій «відсоток» від загальної суми «вибитих» грошей», – йдеться в повідомленні.

У випадку відмови сплачувати «борги» учасники банд погрожували потерпілим та їхнім родичам насильством і фізичною розправою, а також знищенням приватного майна.

Зловмисник був на постійному контакті з представниками злочинного середовища РФ, у тому числі з російськими «злодіями в законі». З ними він періодично координував свою діяльність та розв'язував питання щодо наповнення так званого «общака».

СБУ задокументувала факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його на спробах чергового отримання грошей за вирішення «спірних питань» з бізнесом. Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 255-1 Кримінального кодексу (встановлення або поширення злочинного впливу). Планується обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення.