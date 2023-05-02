Вартість камінців оцінили в 88 тис. грн

Правоохоронці Буковини передали до суду справу 45-річної жінки, яка намагалася незаконно перевезти через кордон 8 кг бурштину. Жителька села Кам'янки відповідних документів на дорогоцінне каміння не мала, але зазначала, що, на її думку, придбала вона бурштин офіційно.

Порушницю виявили на початку жовтня 2022 року під час проходження митного контролю. 45-річна жителька Кам'янської громади розповіла, що придбала бурштин в обробленому вигляді на загальну суму понад 88 тисяч гривень. А перетнути кордон з Румунією хотіла, підсівши в чужий автомобіль.

«Використовуючи попутний транспорт, жінка мала намір переправити дорогоцінне каміння через державний кордон України, а згодом до Республіки Туреччина. Працівники буковинської митниці під час огляду її особистих речей виявили та вилучили незаявлені до митного контролю вироби із каміння», – повідомили в поліції Чернівецької області.

Під час досудового розслідування співробітники поліції встановили, що буковинка не мала відповідних документів, які підтверджують, що вона законно придбала бурштин. Поліцейські вилучили дорогоцінне каміння і направили його для проведення експертизи.

Слідчі поліції передали до суду обвинувальний акт щодо жінки. Їй інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240-1 КК України (незаконне видобування, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, переробка бурштину). За вчинення злочину буковинці загрожує до трьох років позбавлення волі.