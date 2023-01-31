У затриманих на блокпості перевізників бурштину конфіскували авто
Під час перевірки у автомобілі мешканців Рівненщини виявили 108 кг бурштину
Райсуд на Волині присудив 119 тис. грн штрафу двом чоловікам, які незаконно купили понад 108 кг бурштину. Дорогоцінний камінь вони перевозили від Любешева до Маневич, але на одному з блокпостів автомобіль зупинили, а під час обшуку виявили бурштин, на який в чоловіків не було жодних документів. Під час слідства чоловіки уклали угоди про визнання винуватості і погодились на штраф. Крім того, суд постановив також конфіскувати весь бурштин і автомобіль Toyota Camry, яким його перевозили.
Нагадаємо, двох чоловіків, які перевозили 11 пакетів з бурштином, затримали на блокпості у Маневичах 18 вересня минулого року. Як встановило слідство, дорогоцінний камінь вони придбали того ж дня неподалік Любешова. В кого саме вони купили бурштин, слідчі так і не встановили.
Після цього чоловіки перевезли товар у Маневичі, де автомобіль зупинили на блокпості. Тоді ж під час огляду автомобіля правоохоронці виявили 11 поліетиленових пакетів з бурштином-сирцем. Попередньо поліція повідомляла про те, що вага каміння становила понад 70 кг, але у вироку йдеться про понад 108 кг.
Про обвинувачених відомо, що вони обоє мешканці Рівненщини. Один з них уродженець села Кричильськ Сарненського району, а інший – міста Рівне. До цього вони судимостей не мали.
Під час досудового розслідування обоє чоловіків уклали з прокурором угоди про визнання винуватості, у яких погодились на обумовлене сторонами покарання. Судове засідання у цій справі відбулося 25 січня. Суддя Маневицького райсуду Руслан Ониско визнав чоловіків винними у порушенні ч.1 ст. 240-1 ККУ (незаконне зберігання бурштину) та призначив їм по 59,5 тис. грн штрафу.
Як йдеться у вироку Маневицького райсуду, за експертизи бурштину обвинувачені заплатять 6 тис. грн. Крім того, суд постановив конфіскувати в дохід держави весь бурштин та автомобіль Toyota Camry, яким порушники його перевозили.
Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді протягом 30 днів.