У автомобілі Toyota виявили 11 пакетів з бурштином-сирцем

Райсуд на Волині присудив 119 тис. грн штрафу двом чоловікам, які незаконно купили понад 108 кг бурштину. Дорогоцінний камінь вони перевозили від Любешева до Маневич, але на одному з блокпостів автомобіль зупинили, а під час обшуку виявили бурштин, на який в чоловіків не було жодних документів. Під час слідства чоловіки уклали угоди про визнання винуватості і погодились на штраф. Крім того, суд постановив також конфіскувати весь бурштин і автомобіль Toyota Camry, яким його перевозили.

Нагадаємо, двох чоловіків, які перевозили 11 пакетів з бурштином, затримали на блокпості у Маневичах 18 вересня минулого року. Як встановило слідство, дорогоцінний камінь вони придбали того ж дня неподалік Любешова. В кого саме вони купили бурштин, слідчі так і не встановили.

Після цього чоловіки перевезли товар у Маневичі, де автомобіль зупинили на блокпості. Тоді ж під час огляду автомобіля правоохоронці виявили 11 поліетиленових пакетів з бурштином-сирцем. Попередньо поліція повідомляла про те, що вага каміння становила понад 70 кг, але у вироку йдеться про понад 108 кг.

Про обвинувачених відомо, що вони обоє мешканці Рівненщини. Один з них уродженець села Кричильськ Сарненського району, а інший – міста Рівне. До цього вони судимостей не мали.

Під час досудового розслідування обоє чоловіків уклали з прокурором угоди про визнання винуватості, у яких погодились на обумовлене сторонами покарання. Судове засідання у цій справі відбулося 25 січня. Суддя Маневицького райсуду Руслан Ониско визнав чоловіків винними у порушенні ч.1 ст. 240-1 ККУ (незаконне зберігання бурштину) та призначив їм по 59,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку Маневицького райсуду, за експертизи бурштину обвинувачені заплатять 6 тис. грн. Крім того, суд постановив конфіскувати в дохід держави весь бурштин та автомобіль Toyota Camry, яким порушники його перевозили.

Вирок наразі не набрав законної сили, сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді протягом 30 днів.