Тіло водія з авто рятувальники витягували за допомогою спеціальних інстрментів

На Буковині 39-річний водій BMW не впорався з керуванням і зіткнувся з вантажним автомобілем. Від удару перед легкового авто повністю зім'яло, а передні сидіння затисло. В результаті ДТП, водій загинув.

Аварія трапилася о 23:40 10 червня в адміністративних межах села Валя Кузьміна Чернівецького району. На міжнародній автодорозі із сполученням «Доманове - Ковель - Чернівці - Тереблече» зіткнулися авто BMW та вантажівка Mersedes-Benz Actors. Попередньо правоохоронці встановили, що 39-річний водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу. А від отриманих травм згодом помер.

«Для з’ясування обставин ДТП на місце виїхали співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту та слідчо-оперативна група відділення Чернівецького районного управління поліції. Під час слідчих дій з’ясували, що загиблий — 39-річний житель села Валя Кузьміна. Скоріш за все, чоловік не впорався з керуванням автомобіля BMW, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з транспортним засобом Mersedes-Benz Actors, під керуванням 59-річного жителя села Брусниця», — повідомили в поліції Буковини.

В результаті ДТП водій BMW отримав численні тілесні ушкодження та помер на місці події. Тіло загиблого поліцейські направили на судово-медичну експертизу.

За фактом аварії слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).