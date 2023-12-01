Чоловікам загрожує до 10 років в'язниці

В Чернівцях правоохоронці викрили групу наркоторговців, які збували психотропні речовини у великих розмірах. В трьох буковинців вилучили наркотиків на суму майже 1,5 млн гривень. Тепер чоловікам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Працівники поліції та СБУ встановили, що до розповсюдження наркотиків на території Чернівців причетні троє місцевих жителів. Це чоловіки віком від 31 до 36 років. Вони ніде не працювали, а заробляли продажем канабісу та амфетаміну методом «закладок».

Здійснюючи оперативні заходи, поліцейські задокументували декілька фактів збуту фігурантами канабісу та амфетаміну. Під час обшуків в помешканнях чернівчан виявили і вилучили зіп-пакети та згортки із наркотичними засобами, пакувальний матеріал, ваги. Загалом було знайдено понад 3 кілограми наркотичних речовин. За цінами «чорного ринку» сума вилученого сягає майже півтора мільйона гривень.

«Все вилучене працівники поліції направили на експертизу, результати якої засвідчили, що речовини є канабісом та амфетаміном у великих розмірах», – повідомили в поліції Буковини.

Правоохоронці затримали порушників та повідомили їм про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). За вчинене затриманим загрожує від шести до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.