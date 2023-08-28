В Чернівецькій області в річці Прут втопилося двоє чоловіків. Буковинці відпочивали в різних комапніях, однак, що саме призвело до трагедії і як трапилося так, що вони загинули одночасно – наразі з'ясовують слідчі поліції. Попередньо, на тілі утоплених насильницьких слідів смерті не виявлено, повідомили ZAXID.NET в управлінні поліції в понеділок, 28 серпня.

Трагічний випадок трапився 27 серпня на березі Прута в селі Неполоківці Чернівецького району. У воді втопилися 38-річний та 47-річний буковинці.

«У поліції з'ясували, що 38-річний буковинець – це житель села Нижні Станівці, а 47-річний чоловік – це житель села Неполоківців. Оглядом тіл слідів насильницької смерті не виявлено», – повідомили ZAXID.NET у поліції.

Відомо, що чоловіки відпочивали в різних компаніях, але утопилися практично одночасно. Тіла з річки витягнули рятувальники, і пізніше їх направили на проведення судово-медичних експертиз. Слідчо-оперативна група поліції встановлює, за яких обставин трапилася трагедія. Наразі повідомлення про утоплення двох буковинців внесли в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).