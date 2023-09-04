На Буковині рятувальники з триметрової глибини ставка витягнули тіло юнака. Поліцейські з'ясували, що втопився 16-річний хлопець з села Вовчинець. Наразі утопленика передали на судово-медичну експертизу, аби встановити точну причину загибелі.

Нещасний випадок трапився близько обіду в неділю, 3 вересня на місцевому ставку в селі Вовчинець Кельменецької територіальної громади Дністровського району. В службу ДСНС Буковини зателефонували місцеві жителі населеного пункту і розповіли, що на березі водойми знайшли особисті речі односельчанина, а його самого ніде не має.

На місце події прибули працівники рятувальної служби та поліції. «До пошуку юнака залучили водолазів, адже тіла неповнолітнього ніде не було видно. Спеціалісти обстежили дно водойми, водолази на глибині близько 3 метрів знайшли зниклого, підняли його на берег та передали працівникам поліції для подальшого з’ясування обставин події», – повідомили в ДСНС Буковини в понеділок, 4 вересня.

Тіло хлопця спецтранспортом відправили в судово-медичну експертизу, аби спеціалісти встановили точну причину загибелі. Правоохоронці внесли факт утоплення в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Триває розслідування.