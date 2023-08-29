Чоловіка намагалися врятувати двоє очевидців, але безрезультатно

На Тернопільщині в річці Дністер потонув 37-річний чоловік. Зі слів очевидців, 28 серпня житель області стрибнув у воду під час поромної переправи з порома і зник. Рятувати його кинулися працівник переправи та один зі свідків, однак чоловіка не знайшли. Його тіло досі шукають рятувальники.

Нещасний випадок трапився в селі Худиківці Мельнице-Подільської громади Чортківського району. Близько 13:10 28 серпня до рятувальників зателефонували і повідомили, що 37-річний місцевий житель зістрибнув із порома під час переправи через річку Дністер та зник під водою.

«Для пошуку зниклого чоловіка на місце події залучили водолазно-рятувальне відділення. Станом на 21:00 28 серпня рятувальники пошукові заходи завершили так і не знайшовши потопельника. Вранці 29 серпня в світлу пору доби пошуки продовжать», – повідомили в ДСНС Тернопільщини.

За інформацією поліції, трагедія сталася біля поромної переправи між селами Худиківці Чортківського району та Перебийківці Дністровського району Чернівецької області.

«Зі слів очевидців, чоловік намагався перепливти Дністер. Хоч річка тепер не така повноводна, та сильна течія закрутила плавця. На порятунок кинулися працівник поромної переправи та один зі свідків, проте врятувати чоловіка не вдалося», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Відомості за фактом утоплення чоловіка правоохоронці внесли до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). Поліцейські та рятувальники застерігають краян бути обережними на воді. Додамо, що усього з початку цього року на водоймах Тернопільської області загинули 26 людей, серед них – двоє дітей.