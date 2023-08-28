Тіло потопельника рятувальники дістали за допомогою мотузки

В Івано-Франківській області зі сільського ставка рятувальники витягнули тіло 15-річного хлопця. Підліток раптово зник з поля зору відпочиваючих, а на березі залишилися його речі. На місце події викликали поліцію та бригаду швидкої допомоги, однак медики не змогли врятувати хлопця.

Нещасний випадок трапився о 19:00 27 серпня на місцевому ставку села Бортники Тлумацькій громаді. До рятувальників зателефонували місцеві жителі і повідомили, що під час відпочинку з поля зору зник 15-річний підліток. На березі ставка біля дамби люди помітили лише його особисті речі. На місце одразу виїхали рятувальники ат бригада швидкої допомоги.

«До місця виклику було направлено рятувальників групи водолазно-рятувальних робіт обласного ДСНС, які за допомогою рятувальної мотузки витягнули з водойми тіло 15 річного хлопця. Потопельника передали працівникам поліції», – повідомили в ДСНС Івано-Франківщини в понеділок, 28 серпня.

На місце події до ставка прибігли родичі підлітка, то за повідомленням управління ДСНС з родиною працювала психолог рятувальної служби. Тіло хлопці перевезли на експертизу, попередньо слідів насильницької смерті не виявлено. Правоохоронці за фактом утоплення порушили кримінальну справу за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок).

Загалом, від початку року на Прикарпатті в озерах, ставках, на річках загинули 34 людини, з них 3 – діти! За підрахунками, статистика утоплень цього року в області майже вдвічі перевищує кількість загиблих осіб порівняно з аналогічним періодом минулого року.