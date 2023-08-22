На Тернопільщині в річці Серет знайшли мертвим чоловіка, який зник два дні тому. Попереднього його речі на березі виявили жителі селища, і сповістили про це в поліцію та в ДСНС. Щоб підняти тіло на поверхню, залучили водолазів.

Зниклого безвісти 67-річного жителя населеного пункту Дружба Микулинецької громади правоохоронці та рятувальники шукали два дні. Напередодні, 20 серпня, родичі звернулися в поліцію і повідомили, що чоловік вийшов з дому в невідомому напрямку та не повернувся. Місцеві жителі на березі Серету виявили його особисті речі, а от самої людини ніде не було.

«До пошуків додатково залучили відділення водолазно-рятувальних робіт ДСНС Тернопільщини. О 11:25 22 серпня водолази виявили тіло загиблого неподалік місця зникнення. Воно знаходилося у ріці Серет на глибині 2,5 метра», – повідомили в ДСНС Тернопільщини у вівторок, 22 серпня.

Останки загиблого правоохоронці відправили на експертизу в Тернопіль. За фактом утоплення в поліції порушили кримінальну справу за ст. 115 КК України з приміткою «нещасний випадок». В головному управлінні ДСНС Тернопільщини зазначили, що з початку року це вже 24 випадок загибелі на воді.