Загиблому було 17 років

Нещасний випадок трапився на Монастирищині. У ставку села громади втопився 17-річний хлопець. Юнак за компанію стрибнув у воду з дамби і не виплив. Бригада медиків швидкої допомоги лише констатувала смерть неповнолітнього.

Компанія друзів відпочивала на ставку поблизу села Устя-Зелене Монастириської громади. Після купання у водоймі, хлопці вирішили стрибати у воду з дамби, яка розташовувалася поруч. Один з юнаків, 17-річний житель села Лука, теж стрибнув за компанію, однак самостійно випливти не зміг.

«Хлопці з його компанії кинулися вслід за юнаком. Відпочивальникам вдалося знайти неповнолітнього під водою та витягнути на берег. Очевидці викликали швидку допомогу. Однак реанімаційні заходи результату не дали — лікарі лише констатували смерть підлітка», — повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці за фактом утоплення неповнолітнього внесли провадження в ЄРДР за ст. 115 КК України (Вбивство з приміткою нещасний випадок). За офіційними даними, з початку року на водоймах загинуло 23 людей, з них двоє – неповнолітні.