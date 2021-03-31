Ці автобуси дублюють маршрути електротранспорту

У період посиленого карантину у Львові скасували автобусні маршрути №2а, 10 і 45. Як повідомили у ЛК «АТП-1», що обслуговує маршрути, автобуси повністю дублюють схему руху електротранспорту. Решта транспорту курсуватиме без змін.

«Під час локдауну буде проводитись моніторинг пасажиропотоку, відтак випуск автобусів на маршрути може бути змінени», – пояснюють у АТП-1.

Зазначимо, що автобус №2а курсує від автостанції Західна до ЛНУ імені Івана Франка, №10 - від ТРЦ King Cross Leopolis, який на час локдауну зачинений, до Головного залізничного вокзалу. Автобус №45 сполучає пл. Галицьку з ТРЦ Victoria Gardens. Раніше його вже планували скасувати через зниження пасажиропотоку на час карантину, втім залишили на маршруті три автобуси.

Нагадаємо, що з середи, 31 березня, львівський громадський транспорт курсує в режимі спецперевезень. Це означає, що у транспорті будуть перевозити лише певну категорію громадян, зокрема тих, хто працює в галузях, що забезпечують життєдіяльність міста. Спеціальних перепусток для проїзду в транспорті не вимагатимуть. Також на час посилення карантину скасували безкоштовний проїзд для пільговиків.