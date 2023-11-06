За головний приз фестивалю змагатиметься 20 фільмів

На фестивалі «Темні ночі» у Таллінні (Естонія) покажуть рекордну кількість українських фільмів. У програмах фестивалю представлено 12 нових повнометражних та короткометражних фільмів. Серед них – світові прем’єри фільму «Киснева станція» Івана Тимченка в офіційному конкурсі, що розповість про молодість Мустафи Джемілєва, та «Уроки толерантності», комедію Аркадія Непиталюка, у конкурсі «Вибір критиків».

Також в документальній секції представлена стрічка «20 днів у Маріуполі» Мстислава Чернова.

В інших програмах також покажуть «Ми не згаснемо» Аліcи Коваленко, «Східний фронт» Віталія Манського та Євгена Титаренка, «Маріуполь. 100 ночей» Софії Мельник та інші фільми.

Повністю перелік українських фільмів на фестивалі можна побачити тут.

Загалом за головний приз фестивалю боротимуться 20 фільмів із Європи, Азії та Північної Америки.

Гості фестивалю «Темні ночі» матимуть змогу побачити світові прем'єри тринадцяти та міжнародні прем'єри семи фільмів.

Головна конкурсна програма:

«Кохання Андреа» (Іспанія), реж. Мануель Мартін Куенца

«Бен-Джо» (Японія), реж. Акіра Івамацу

«Пацієнт №1» (Грузія), реж. Резо Гігінеїшвілі

«Живи та будь здоровий» (Чорногорія/Сербія/Чехія/Хорватія/Північна Македонія/Словенія), реж. Іван Маринович

«Невидимі вікна» (Індія), реж. Dr. Biju

«Танець Наташі» (Нідерланди), реж. Йос Стелінг

«Злагода» (Франція), реж. Ванесса Фільо

G (Канада), реж. Карл Р. Хірн

«Сімейна історія» (Румунія/Франція/Тайвань), реж. Калин Пітер Нецер

«Жовтнева метапроза» (Південна Корея), реж. Чо Ге-Юн

«Спокута» (Італія), реж. Емма Данте

«Тереза» (Іспанія), реж. Паула Ортіц

«Десять місяців» (Ізраїль), реж. Ідан Хубель

«Білий прапор» (Монголія/Швейцарія/Японія), реж. Батбаяр Согсом

«Чоловік-магніт» (Бельгія/Люксембург/Франція/Нідерланди), реж. Густ Ван ден Берге

«Ще один раз» (США), реж. Боаз Якін

«Чоловік із Риму» (Нідерланди/Німеччина), реж. Яап Ван Хьюсден

«Амаль» (Бельгія), реж. Джавад Раліб

«Киснева станція» (Україна/Чехія/Швеція/Словаччина), реж. Іван Тимченко

«Поганий актор» (Мексика), реж. Хорхе Кучі.

27-й Таллінський кінофестиваль «Темні ночі» триватиме до 19 листопада.