Російські окупанти не пропускають волонтерів та грабують гуманітарні вантажі

На Херсонщині, яка тимчасово перебуває під контролем російських військ, окупанти роздають продукти 5-річної давності та ліки, в яких сплив термін придатності, як «допомогу» в обмін на особисті дані людей. У регіоні наростає гуманітарна криза. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова, інформує «Громадське».

За її інформацією, у жителів області наразі немає можливості виїхати на підконтрольну Україні територію та майже обмежена можливість пересування по області.

«Росіяни роздають як гуманітарну допомогу продукти 5-річної давнини та ліки, у яких сплив термін придатності. В обмін на них вимагають паспортні дані, списки пенсіонерів, соціальних працівників або ж просто людей, які проживають у тій чи іншій громаді», – повідомила Денісова.

За даними омбудсменки, російські окупанти не пропускають волонтерів з гуманітарною допомогою та грабують гуманітарні вантажі.

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що у місті за два тижні закінчаться медикаменти, вже немає розчинів для крапельниць, обмаль ліків проти серцево-судинних захворювань, не вистачає кисню. Причому, значна потреба в лікарських засобах є в усіх районах Херсонщини без винятку. Ще у перші дні захоплення регіону окупанти розграбували велику кількість продовольчих мереж та аптек, а українські товари вивезли до окупованого Криму та Росії.

На сьогодні у Херсонській області залишається близько 500 тисяч людей, тоді як до початку війни було близько мільйона.

Денісова закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну врахувати ці факти порушень.