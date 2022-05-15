Росія проводить на тимчасово окупованих українських територіях приховану мобілізацію, а до лав збройних сил РФ планують призвати жінок. Про це у неділю, 15 травня, повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

За словами Денісової, прихована мобілізація розпочалася в тимчасово окупованому Криму, де багато громадян під час призову відмовляться воювати проти української армії та здаються в полон ЗСУ.

«Всіх чоловіків у віці до 60 років, які прописані у місті Саки та Сакському районі, у період з 16 до 20 травня 2022 року викликають до військкомату для проведення звірки», – повідомила Денісова.

За її даними, в рамках мобілізації окупанти поінформували керівництво підприємств в ОРДЛО про те, що необхідно провести «звірку даних» жінок віком від 18 до 45 років, які мають такі спеціальності: бухгалтер, кухар, медсестра, лаборант, водій, машиніст, прибиральник.

«Примусова мобілізація заборонена міжнародним гуманітарним правом, статтею 51 IV Женевської Конвенція про захист цивільного населення під час війни забороняється окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави служити в її збройних чи допоміжних сила», – повідомила Людмила Денісова, звернувшись до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну.

Нагадаємо, що з моменту повномасштабного вторгнення в Україну Росія постійно проводить приховану мобілізацію.