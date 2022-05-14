Українська розвідка повідомляє, що Росія вже вичерпала резерви боєздатних батальйоних тактичних груп. У РФ на державному рівні триває прихована мобілізація. Що стосується окупаційних військ, то багато військових перебувають у пригніченому стані, а у підрозділах переважає депресивний морально-психологічний клімат. Про це в ефірі загальнонаціонального марафону розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький, повідомили у розвідці.

За словами Скібіцького, в Бєлгородській та Ростовській областях на основі призовників та мобілізаційних ресурсів формуються нові підрозділи окупаційних військ, які направляють на територію України. Проте, за словами Скібіцького, застосування таких військ, переважно, є неефективним.

«Через військкомати викликають військовозобов’язаних, вони підписують контракти, після чого формуються нові підрозділи і їх направляють на територію України. В багатьох випадках це не є ефективно, але ми реально розуміємо, що на сьогодні ресурси, які стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп російська федерація вичерпала. Хоча в неї ще достатньо резервів для того, щоби вводити на територію України», – наголосив представник воєнної розвідки України.

Вадим Скібіцький також підтвердив інформацію про пригніченість та депресивний морально-психологічний клімат у підрозділах російських окупаційних військ.

«Найбільш пригнічений моральний стан – у військовослужбовців 1 та 2 армійських корпусів із тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Саме там відбувається примусова мобілізація і призов до лав російських окупаційних військ. Непідготовлений особовий склад, який по-суті не має бойового досвіду, спрямовується зараз на найбільш важливі напрямки», – розповів Скібіцький.

Крім того, за його словами, частина російських резервістів не були готові до потужного опору українців.

«Ті резервісти, які направляються на територію України з РФ, особливо з її центральних регіонів, східних регіонів, вони просто їхали й думали, що їдуть заробляти гроші, а тут їх зустрічає потужний опір ЗСУ, сил оборони, територіальної оборони та всього населення України. Замість отримання грошей росіяни повертаються додому в мішках для трупів, що дуже впливає на моральний стан окупантів», – зазначив Вадим Скібіцький.

Нагадаємо, раніше Пентагон повідомляв, що РФ розгорнула в Україні 85 батальйонних тактичних груп.