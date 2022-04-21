Загальна кількість БТГ, перекинутих за останній тиждень до України, досягла 20

Держава-терорист Росія продовжує розгортання батальйонних тактичних груп (БТГ) в Україні, їхня загальна кількість досягла 85, за добу в Україну зайшли 3 БТГ РФ. Про це повідомив американський телеканал CNN з посиланням на високопоставленого представника Міноборони США.

За його словами, Росія продовжує нарощувати свої сили всередині України, переорієнтуючись на схід.

Зокрема, росіянам вдалося перекинути ще три батальйонні тактичні групи з 20 квітня, внаслідок чого загальна кількість російських тактичних груп в Україні досягла 85. Відтак загальна кількість БТГ, перекинутих за останній тиждень до України, досягла 20.

За словами чиновника, більша частина БТГ, що прибувають в Україну, «їдуть в регіон Донбасу». Чисельність російської БТГ приблизно 1000 солдат.

«Більшість із них, які ми все ще оцінюємо, прямують у регіон Донбасу, але я попереджаю, що ми не знаємо точно, де який підрозділ знаходиться у конкретний день», – сказав співрозмовник видання.

Нагадаємо, раніше західні розвідки повідомляли, що російські воєнні злочинці хотіли б зібрати на сході України у 5 разів більше окупантів, ніж українських захисників.