Смертельна аварія в смт Віньківці сталася 18 березня

На Хмельниччині суд виніс вирок водію ВАЗ, який збив на смерть 8-річну дівчинку. За скоєне чоловіку призначили три роки тюрми. Про це 2 липня повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як раніше інформував ZAXID.NET, аварія на вулиці Проскурівській у селищі Віньківці Хмельницького району сталася вранці 18 березня 2024 року. Згідно з даними слідства, 36-річний водій автомобіля ВАЗ 2107 збив на нерегульованому пішохідному переході 8-річну дитину. Потерпілу госпіталізували до місцевої лікарні, втім від отриманих травм вона померла.

Обвинувачений повністю визнав свою вину, щиро розкаявся та частково відшкодував заподіяну моральну шкоду матері загиблої дитини.

Суд визнав водія винним за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілої) й призначив три роки позбавлення волі. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.