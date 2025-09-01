Чоловік позачергово реєстував автомобілі

Снятинський районний суд Івано-Франківської області 26 серпня 2025 року оштрафував Василя Плешкана на 51 тис. грн. Плешкан пообіцяв допомогти знайомому в позачерговому оформленні документів для реєстрації машин за хабар.

Згідно з матеріалами справи, мешканець Снятина Василь Плешкан знав про великі черги в регіональних сервісах центру ГСЦ МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях і вирішив скористатися знайомствами із працівниками сервісних центрів. Таким чином в січні 2025 року він пообіцяв знайомому допомогти з оформленням документів на два автомобілі – Skoda Octavia та Volkswagen Golf.

Знайомий Плешкана передав йому 18,4 тис.грн двома частинами за позачергову реєстрацію автомобілів. У суді обвинувачений визнав свою провину і зазначив, що не ділився грошима з працівниками сервісного центру, а сам отримав талончик в електронній черзі. А з хабаря, який він отримав, заплатив 90% в рахунок обовʼязкових платежів.

Снятинський суд визнав винним Василя Плешкана у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) і оштрафував його на 51 тис. грн. Обвинувачений також має сплатити 10 тис. грн за судові експертизи. Крім цього, суд конфіскував у дохід держави мобільні телефони Плешкана – Iphone 11 та Samsung Galaxy. Вирок ще можна оскаржити в апеляції.