Черга за талонами до сервісного центру МВС на вул. Данила Апостола у Львові

Головний сервісний центр МВС зреагував на чергові обурення кандидатів у водії, які не можуть отримати талони на складання практичних іспитів у Львові. Керівництво пояснило, що кількість місць на іспити обмежена можливостями екзаменаторів. На думку посадовців, підвищений попит випускників автошкіл спричинило обговорення можливих змін, які передбачають збільшення термінів підготовки до іспитів у разі невдалих спроб.

Днями у Facebook з’явилися відео величезних черг охочих отримати талони на практичні спити у сервісному центрі на вул. Данила Апостола у Львові. Відвідувачі обурилися малою кількістю талонів у терміналах сервісного центру.

Відео Софії Зинюк про черги у Сервісному центрі Львова на вул. Данила Апостола, 11/ Facebook “Права без хабарів”

У Головному сервісному центрі МВС повідомили, що талони на практичні іспити розподіляють 50/50 у терміналах і онлайн. Записи генерують з розрахунку 18 водінь на одного екзаменатора. У певних випадках кількість талонів у терміналах можуть зменшити, як це сталося 10 травня.

«За штатним розписом у згаданому сервісному центрі МВС за екзаменаційним напрямком закріплені 9 адміністраторів. Разом з тим станом на 10 травня 2 працівники перебували на підвищенні кваліфікації у Національній академії внутрішніх справ, 1 екзаменатор перебував на лікарняному і ще 1 – звільнився», – пояснили в Головному сервісному центрі МВС, чому зменшили кількість талонів у терміналі.

Окрім того, у керівництві заявили, що підвищений ажіотаж навколо складання практичних іспитів пов’язаний ще й проєктом наказу МВС «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України», де передбачено збільшення термінів на підготовку до практичного іспиту в разі невдалих другої, третьої та наступних спроб.

При цьому Головний сервісний центр МВС наголосив, що усі зміни, про які йдеться у проєкті наказу, наберуть чинності після його офіційного опублікування. Наразі наказ доопрацьовується, а іспити відбуваються за звичною процедурою.

ZAXID.NET писав про корупцію у львівських сервісних центрах та про те, що випускники автошкіл тижнями і місяцями не можуть потрапити на практичні іспити з водіння у Львові через відсутність талонів. Керівництво Регіонального сервісного центру пояснювало дефіцит талонів великою кількістю охочих складати іспити на водійські права та тим, що така ситуація в усіх великих містах. У грудні 2024 року у Львові поміняли керівника регіонального сервісного центру МВС. Замість Павла Яцини, Регіональний сервісний центр МВС у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях очолив Максим Панчишин.