Слідчі та криміналісти поліції Київщини провели ексгумацію тіл двох мешканців села Бузова

У суботу, 21 травня, слідчі та криміналісти поліції Київщини провели ексгумацію тіл двох мешканців села Бузова. Цивільні громадяни були вбиті окупантами під час бойових дій на Бучанщині.

«У кінці лютого під час обстрілів на власному подвір’ї загинула літня жінка, а на початку березня окупанти вбили і її 27-річного онука. Родичі поховали загиблих на місцевому кладовищі», – повідомили у поліції Київської області.

Фото Нацполіції

Станом на сьогодні, поліцейські Київщини вже виявили та оглянули 1290 тіл громадян, які загинули під час бойових дій в області. Правоохоронці продовжують розслідувати воєнні злочини Росії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до звірств у Бучі були причетні псковські десантники, Росгвардія і кадирівці