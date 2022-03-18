Один із затриманих є співробітником МНС РФ

За останню добу на західному кордоні України працівники ДБР затримали двох громадян РФ, які можуть бути причетними до диверсійно-розвідувальних груп Росії. Зокрема, одного ймовірного шпигуна затримали у пункті пропуску «Рава-Руська» на кордоні з Польщею під час спроби виїхати з України.

Як повідомили в п’ятницю, 18 березня, у ДБР, на митному пості «Рава-Руська» Львівської митниці затримали громадянина РФ. Він є кадровим співробітником МНС РФ у Калузькій області, має спеціальне звання майора внутрішньої служби. Під час спроби виїхати з території України у його мобільному телефоні виявили інформацію, що може свідчити про його незаконну діяльність в Україні.

У телефоні затриманого росіянина виявили докази його шпигунської діяльності (фото ДБР)

«У гаджеті зафіксовано виклик до Москви для надання інструкцій щодо участі у проведенні мітингів на підтримку дій вищого керівництва РФ, пов’язаних із так званою «військовою спецоперацією» в Україні та приєднання Криму. Крім того, у його переписці виявлено запрошення на військову службу за контрактом у збройні сили РФ», – повідомили в ДБР.

Ще одного громадянина РФ затримали на митному пості «Малий Березний» Закарпатської митниці, він теж намагався виїхати з України. У його мобільному телефоні виявлені фото блокпостів, розташованих на території Закарпатської області.

Обох затриманих передали співробітникам СБУ для подальших заходів.