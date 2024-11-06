У склепінні ротонди на криниці бернардинського дворика у Львові відновили барокові розписи XVIII ст. Про це 6 листопада повідомило Бюро спадщини і показало фотографії реставрованих фресок.

«Нещодавно ми мали унікальну можливість побачити відновлені розписи ротонди над криницею у бернардинському дворику. Реставраційні роботи, розпочаті у 2019 році, наближаються до завершення. Тож невдовзі відвідувачі зможуть помилуватися вишуканою поліхромією купола, яку відновлювали фахівці з України та Польщі – Павел Єнджейчик, Дорота Місюк-Єнджейчик, Ірина Дуткевич та Валерій Колибаба», – повідомили у Бюро спадщини.

Реставрацію профінансував Інститут Polonika. Нещодавно для проходу відкрили дерев’яний міст з бернардинського дворика на площу Митну після ремонту​​​​​.

Ротонду над криницею біля монастиря бернардинів збудували у 1748-1755 роках. За легендою, її звели на місці поховання монаха-бернардинця святого Яна з Дуклі, який у XVII ст. вважався покровителем Львова. Скульптуру святого з купола споруди відновили раніше, а після того почали реставрацію розписів на її склепінні. Вони присвячені діянням святого.

Ротонду встановили на давній криниці у бернардинському дворику

Нагадаємо, що монахи бернардини прибули до Львова в 1460 році. Перший їхній монастир був дерев’яний. У 1470-1484 роках там перебував францисканський чернець Ян з Дуклі, після смерті його поховали на кладовищі при монастирі. За легендою, на місці, де поховали ченця, через рік вдарило цілюще джерело. Тож останки перепоховали, а на місці джерела викопали криницю. Після смерті отця Яна беатифікували, в костелі зберігали частину мощей, тому сюди масово прибували паломники з різних країв.

Культ святого Яна з Дуклі також був поширений серед воїнів, він вважався покровителем Львова та військової шляхти. У вересні 1604 року у цій джерельній воді посвятило шаблі військо, яке 20 червня 1605 року захопило Москву. Ротонду над криницею у вигляді альтанки з розписаним куполом біля нового мурованого монастиря і костелу звели у 1755 році, на ній встановили скульптуру Яна з Дуклі.

Фото Бюро спадщини Львова