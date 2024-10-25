Ремонтні роботи на локації триватимуть ще тиждень

Ремонт дерев’яного пішохідного містка між вул. В. Винниченка і оборонним муром ансамблю Бернардинів завершили. Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, у п’ятницю, 25 жовтня, прохід через місток відкрили повністю, однак ремонтні роботи на локації триватимуть ще тиждень.

«Ремонт містка ми розпочали на початку жовтня. Підрядна організація демонтувала старі конструкції містка і облаштувала нові з деревини твердих порід – настил з ясеня, а боковинки (поручні) з дуба. І все це покрито лаком і лляною морилкою, що є добрим захистом деревини від ультрафіолетового випромінювання, від вологи та псування. Усі роботи по містку вже завершили і від сьогодні прохід через нього відкрито повністю. Однак на самій локації залишається доробити сходи з двох боків і завершити благоустрій», – розповіли у Галицькій районній адміністрації.

Усі фото ЛМР

Нагадаємо, 24 липня розпочалися ремонтні роботи між оборонним муром ансамблю Бернардинів і вул. В. Винниченка для забезпечення можливості належного проходу для мешканців. Там вирішили виконати мощення, зробити перила на сходових маршах та замостити територію плиткою ФЕМ. Решту проєкту законсервують та повернуться до нього після завершення війни.