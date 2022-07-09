Зранку 9 липня після нічних обстрілів окупанти призупинили наступ

Українські військові на Луганщині знищили казарми та склади з боєприпасами окупантів. Після цього росіяни призупинили наступ.

За інформацією голови Луганської військової адміністрації Сергія Гайдая, українські військові наносять потужних ударів по позиціях ворога, як на тимчасово окупованих територіях, так і в ворожому тилу.

«Луганська область тримає оборону, повної окупації немає. Орки призупинили свій наступ через знищення складів боєприпасів і казарм нашими військовими», – написав 9 липня Гайдай.

Перед цим, тільки за ніч, росіяни завдали 8 артилерійських обстрілів, 3 – мінометні, а також нанесли 9 ракетних ударів.

За його словами, є інформація, що росіяни планують розміщувати боєкомплекти в дитячих садках і школах.

Зазначимо, що останнім часом українські військові вдало знищують склади з боєприпасами окупантів у різних населених пунктах. До прикладу, зранку 9 липня стало відомо, що бійці ЗСУ знищили майже 200 росіян, ворожі склади і техніку. Кілька днів тому російські склади згоріли після вибуху в окупованому Херсоні. Також ЗСУ знищили три склади із боєприпасами окупантів в Попасній, Чорнобаївці та Макіївці.