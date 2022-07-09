Знищена російська військова техніка

Українські захисники знищили 194 російських загарбників, 42 одиниці ворожої техніки і 3 склади боєприпасів окупантів. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням ОК «Південь».

Як повідомили у відомстві, росіяни переважно дотримуються тактики контрбатарейної боротьби і не створюють нових ударних угруповань.

«Однак на Херсонщині, в районі Князівки та Ольгіного, ворог намагався здійснити прорив диверсійно-розвідувальними групами до 10 рашистів. Успіху не мав. Отримавши відсіч, ретирувався», – йдеться у повідомленні.

Впродовж минулого дня ракетні та авіаційні удари продовжувалися як вздовж лінії зіткнення, так і по тилових районах.

Пара ворожих Ка-52 було атакувала околиці Білої Криниці, та з важкої артилерії обстріляно Велику Костромку Херсонської області. Критичних руйнувань і постраждалих нема.

На Миколаївщині в результаті обстрілу руйнувань зазнали станція техобслуговування в Висунську, будівля школи й сусідні житлові будинки в Березнегуватій, приватні будинки, побутові складські приміщення й дворові гаражі в Новосеменівці.

При цьому ворог використовує для обстрілів зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під заряджання розривними снарядами зі збільшеною осколково-уражуючою дією.

Ворог також накрив «Градом» Червоногригорівку на Дніпропетровщині, гативши з іншого берега водосховища. Інформація про руйнування і жертви уточнюється. Двічі за день, 8 липня, парами українських штурмовиків нанесено удар по скупченню противника в районі Снігурівки.

«Загалом за добу, за підсумками нанесення вогневих уражень ворогу підрозділами ЗСУ на півдні завдано таких втрат: 194 окупанти та 42 одиниці техніки, серед яких 2 РСЗВ «Град», 2 командно-штабні машини, 4 зенітних гарматно-ракетних комплекси «Панцир-С1», 1 пуско-зарядну установку зенітно-ракетного комплексу «Бук-М2», 6 самохідних гаубиць типу «Акація», 26 одиниць автомобільної техніки, 1 беспілотник-розвідник «Орлан-10» та 3 склади з боєприпасами», – йдеться у повідомленні.