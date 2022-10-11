У медзакладах Львова і області отримують меддопомогу усі, хто по неї звертається

Відучора, 10 жовтня, у всіх лікарнях Львівщини призупинили проведення планових операцій. Лікарі оперують лише ургентних хворих. Це пов'язано з ракетними ударами по енергетичних об'єктах Львівщини, повідомив ZAXID.NET директор департаменту охорони здоров’я ЛОВА Орест Чемерис.

Відповідний наказ департаменту у вівторок, 11 жовтня, розсилають у медичні заклади області.

«Учора,10 жовтня, після ракетних ударів по енергетичних об'єктах Львівщини, було прийнято рішення призупинити проведення планових операцій. Оскільки вчора були проблеми з інтернетом, ми повідомили лікарні про це в телефонному режимі. Нині відповідний наказ розсилають медзакладам. На скільки часу призупинили планові операції? Поки не нормалізується ситуація. У наказі сказано «до окремого розпорядження», – повідомив Орест Чемерис.

За його словами, ургентні операції проводять у всіх лікарнях.

Генеральний директор Першого медичного об’єднання міста Львова Олег Самчук повідомив ZAXID.NET, що у лікарнях медоб'єднання отримують допомогу усі, хто туди звертається. За словами медичної директорки з анестезіологічної роботи Першого ТМО Наталії Матолінець, лише у лікарні св. Пантелеймона 10 і 11 жовтня провели 14 ургентних операцій.

Нагадаємо, у понеділок, 10 жовтня, Львівщину атакували 15 крилатими ракетами, частина з яких влучила в об'єкти енергетичної інфраструктури. Через ракетну атаку понад 1000 населених пунктів Львівщини опинились без світла, у тому числі місто Львів. У вівторок, 11 жовтня, у Львові пролунали кілька вибухів. За інформацією Львівської ОВА, росіяни завдали ракетного удару по двох об'єктах енергетичної інфраструктури.