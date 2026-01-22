У рамках програми профінансують ремонти каналізаційних та водопровідних мереж, термомодернізацію лікарень

Українські громади отримають 740,3 млн грн для реалізації 119 проєктів відновлення за підтримки Європейського інвестиційного банку. Розподіл субвенції для місцевих бюджетів затвердив український уряд. Зокрема, на Львівщині профінансують сім проєктів.

Як повідомило у четвер, 22 січня, міністерство розвитку громад та територій, йдеться про пакет фінансування в рамках Програми відновлення України ІІІ на 2026 рік. Кошти спрямують на відновлення соціальної та критичної інфраструктури, в тому числі для регіонів, що постраждали через війну.

«Ми спрямовуємо ресурс туди, де він дає найбільш відчутний результат для людей. Це конкретні проєкти, які допоможуть громадам відновлювати важливі об’єкти та забезпечувати для людей базові послуги. Це відновлення чи будівництво лікарень, обʼєктів критичної інфраструктури, посилення енергетичної стійкості громад. Підтримка має доходити до громад вчасно та адресно, особливо там, де наслідки війни відчуваються найгостріше», – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Загалом програма передбачає фінансування 119 проєктів, зокрема: 21 – у сфері охорони здоров’я, 63 – об’єкти водопостачання та водовідведення, 35 – проєкти з підвищення енергетичної стійкості громад.

Сім з цих проєктів реалізують у Львівській області:

капітальний ремонт частини приміщень Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру – 105 млн грн (загальна вартість проєкту – 162 млн грн);

будівництво побутової каналізації у с. Пасіки-Зубрицькі Львівського району – 14 млн грн (загальна вартість проєкту – 58,6 млн грн, з яких місцеве фінансування – 35 млн грн);

будівництво каналізаційних мереж у с. Солонка Пустомитівського району – 96 млн грн (загальна вартість проєкту – 143 млн грн; 1 млн грн місцеве співфінансування);

реконструкція системи водозабору у м. Жовква – 18 млн грн (загальна вартість проєкту – 23 млн грн, місцеве співфінансування – 5 млн грн);

капітальний ремонт водопроводу у м. Золочів – 5 млн грн (загальна вартість проєкту – 8 млн грн, місцеве співфінансування – 3 млн грн);

термомодернізація будівлі головного корпусу КНП «Перше територіальне медичне об’єднання м. Львова» – 98 млн грн (загальна вартість проєкту – 140 млн грн, місцеве фінансування – 42 млн грн);

реконструкція електричних мереж з метою встановлення когенераційних установок в м. Червоноград – 20 млн грн (загальна вартість проєкту – 26 млн грн).

Ці проєкти у 2025 році були відібрані Мінрозвитку через відкритий конкурс проєктів у системі DREAM. Громади подавали заявки, пройшли оцінювання та відбір комісії з представників міністерств і громадськості.

Програма відновлення України ІІІ реалізується в межах фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. Вона передбачає залучення 100 млн євро для фінансування проєктів з відновлення соціальної інфраструктури, об’єктів житлово-комунального господарства та інших важливих напрямів у регіонах, які постраждали внаслідок військової агресії Росії.