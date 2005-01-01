На Львівщині теплопостачальні підприємства заборгували майже ₴80 млн за транспортування газу

Станом на 1 січня 2018 року теплопостачальні організації Львівської області заборгували ПАТ «Львівгаз» 79,5 млн грн за послуги з розподілу природного газу. Якщо найближчим часом теплоенергетики не розпочнуть процес погашення боргів, опалювальний сезон у п’яти містах області опиниться під загрозою зриву, заявили у прес-службі компанії.

За інформацією «Львівгазу», до п’ятірки найбільших боржників входять підприємства «Львівтеплоенеpго» – 46,9 млн грн, «Залізничнетеплоенерго» – 11,5 млн грн, «Червоноградтеплокомуненерго» – 8,9 млн грн, «Дрогобичтеплоенерго» – 5,1 млн грн та «Бориславтеплоенерго» – 3,4 млн грн.

«Компанії «Львівгаз» не вдалось досягти домовленостей про розтермінування боргу та часткову оплату. Ігноруючи свої зобов’язання щодо оплати послуг за транспортування газу, тепловики роблять заручниками своїх споживачів. Адже, через борги підприємств, мешканці міст можуть залишитись без гарячої води та тепла посеред зими. Відповідно до Кодексу газорозподільних систем, якщо підприємства не погасять заборгованості, підприємство буде зобов’язане припинити розподіл природного газу на об’єкти споживача», – йдеться у повідомленні «Львівгазу».

За словами голови правління ПАТ «Львівгаз» Юрія Войсовича, компанія неодноразово зверталася до підприємств теплоенергетики, інформуючи про необхідність погасити борги в найкоротші терміни. Керівництву підприємств було запропоновано підписати договір на реструктуризацію боргу та подати графіки його погашення. Це дозволило би тепловикам виплачувати накопичену заборгованість поступово та уникнути припинення розподілу природного газу на об’єкти споживача.

Оскільки тариф на розподіл газу є єдиним джерелом надходження коштів до компанії, через мільйонні борги тепловиків у ПАТ «Львівгаз» виникають проблеми із фінансуванням ремонтних робіт та їх виконанням у повному обсязі, сплатою податків та виплатою заробітної платні працівникам.

У Львівській міськраді заборгованість теплопостачальних підприємств перед «Львівгаз» пояснюють заборгованістю держави за надані населенню пільги та субсидії.

«Тут цікава ситуація. За пільги та субсидії має відшкодувати держава. Вона вчасно не відшкодовує. Через це теплопостачальні підприємства не можуть вчасно розрахуватись з газопостачальниками. При цьому газопостачальники нараховують штрафи і погрожують відключенням газу. Тож держава має або платити вчасно, або приймати рішення, що якщо відшкодування не надійшли вчасно, газопостачальники не можуть відключати газ. Ми зверталися до прем’єр-міністра і віце-прем’єра щодо своєчасного відшкодування пільг і субсидій. Я думаю, що до відключення газу не дійде», - прокоментував ZAXID.NET заступник міського голови Львова Сергій Бабак.

Нагадаємо, держава заборгувала Львову 481,5 млн грн на відшкодування наданих субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг мешканцям міста.