Завод невдовзі має розпочати роботу першої черги

23 червня у передмісті Буська урочисто відкрили перший в Україні завод з переробки відходів тваринництва на високопротеїнові кормові добавки. Власником підприємства є українська компанія з іноземними інвестиціями «Фіднова».

Будівництво заводу розпочалося наприкінці 2019 року. Його вартість тоді оцінювали у 20 млн доларів США (545 млн грн за чинним курсом).

На заводі невдовзі мають запустити виробництво високопротеїнових кормових добавок, зокрема м’ясо-кісткового, кісткового і пір’яного борошна, а також тваринних жирів, які використовують для виготовлення кормів для свійських і хатніх тварин.

Окрім того, підприємство надаватиме послуги зі збирання та транспортування рештків (нутрощі, кістки) сільськогосподарських тварин із птахофабрик, м’ясокомбінатів та забійних цехів для подальшої переробки.

«Завод є першим в Україні незалежним майданчиком, який прийматиме та перероблятиме сировину від зовнішніх постачальників, а саме від аграрних підприємств регіону. «Фіднова» вирішить проблему екологічних загроз та небезпек, які виникають через безвідповідальну переробку відходів тваринного походження. Компанія створює умови для безпеки навколишнього середовища не тільки регіону присутності, а й всієї країни», – повідомила прес-служба компанії.

Раніше утилізацією тваринних рештків на Львівщині займався Жовківський костомельний завод (Жовківська філія ДП «Укрветсанзавод»), проте ці рештки просто закопували у землю. Перед цим туші тварин, які могли бути інфікованими, гнили просто на території заводу. Екологи назвали завод чи не найбільшим екологічним лихом, забруднення прилеглої території неодноразово призводило до невдоволення місцевих мешканців. Станом на липень 2020 року майно завод орендувало ТзОВ «Агротехніка», яке обіцяло його модернізувати.

Зараз на заводі «Фіднова» ще тривають пусконалагоджувальні роботи, після їхнього завершення запустять першу чергу заводу. Наразі на підприємстві працюватиме близько 60 людей. У подальшому виробництво планують розширити, відповідно й збільшити штат. Після повноцінного запуску на заводі перероблятимуть понад 220 тонн сировини на добу. Загалом плановані потужності підприємства становлять 90 тонн готової продукції на добу.

Проект заводу розроблений з урахуванням вимог міжнародної сертифікації згідно з стандартами ISO 22000 та HACCP, завдяки цьому компанія зможе експортувати продукцію по всьому світу.

ТОВ «Фіднова» зареєстроване в Києві та має статутний капітал 143 млн грн. Засновниками компанії, згідно з даними сервісу YouControl, є українське товариство «Компанія «Ефективні Інвестиції» (40% статутного капіталу), нідерландська компанія «Мада Партісіпейшнс» (10%), австрійська компанія «ІЕФАЙ Холдинг» (25%), «Юмджи Холдинг Лімітед» з Кіпру (9,9%), а також фізичні особи-громадяни України Людмила Пишна (10%)та Юрій Меженський (5%).

Кінцевим бенефіціаром «Фіднови» вказаний український бізнесмен Ігор Ліскі. Він контролює групу компаній «Ефективні інвестиції», яка працює у багатьох галузях економіки. Підприємства групи займаються сільським господарством, будівництвом, енергетикою, машинобудуванням, вугільним, целюлозним, газовим та іншим бізнесом.

На Львівщині «Ефективні інвестиції» також реалізують проект з перебудови колишнього хлібзаводу у Самборі на підприємство з виробництва картонної та паперової упаковки.