Водій маршрутки пустомитівського напрямку неадекватно зреагував на намір пасажира скористатися безготівковою оплатою проїзду

На Львівщині відсторонили від роботи водія автобусного маршруту № 603 Львів АС-3 – Повергів – Липиці через Пустомити через саботаж е-квитка. На намір пасажира оплатити проїзд банківською карткою водій відповів образливими та антисемітськими висловлюваннями.

Про інцидент зі згаданим водієм, який трапився у п'ятницю, 7 лютого, у Пустомитах, повідомив один із пасажирів, співробітник ЛНУ імені Івана Франка Юрій Борсук у місцевій групі у Facebook.

Зі слів Юрія Борсука, під час посадки в автобус водій неадекватно зреагував на прохання скористатися безготівковою оплатою, зокрема, вживав образливі та антисемітські висловлювання: «Коли ти вже гроші будеш мати?», «Та я тебе зловлю і в сраку накопаю!», «Мають картки, жидам сраку лижуть! Скільки можна вже тих жидів терпіти!».

«Я гадаю, що після такого випадку маю право захистити себе: можна покарати водія доганою через гарячу лінію Укртрансбезпеки, або навіть написати заяву в поліцію (все ж таки, мене пообіцяли спіймати й накопати)», – написав Юрій Борсук.

Згаданий маршрут обслуговує перевізник «Гал-Всесвіт»

Після публічного розголосу на інцидент зреагував департамент дорожнього господарства Львівської ОВА. Зокрема, чиновники провели бесіду з автотранспортним підприємством ТзОВ «Гал-Всесвіт», яке обслуговує згаданий маршрут, щодо забезпечення безперебійної роботи системи безготівкової оплати в автобусах.

«За грубе порушення трудової дисципліни керівництво ТзОВ «Гал-Всесвіт» ухвалило рішення щодо відсторонення від роботи водія автобусного маршруту №603 Львів АС-3 – Повергів – Липиці через Пустомити на час проведення службової перевірки», – розповів директор департаменту дорожнього господарства ЛОВА Орест Шуліковський.

У ЛОВА зазначили, що водії повинні інформувати пасажирів про можливість безготівкової форми та сприяти, а не перешкоджати цьому процесу.

Нагадаємо, безготівкову оплату проїзду на Львівщині запустили наприкінці листопада 2023 року. У ЛОДА заявили, що область стала першою в Україні, де на обласних маршрутах запрацювала безготівкова форма оплати. Проте, станом на сьогодні чимало перевізників бойкотують нову систему, валідатори в маршрутках не працюють, тому в багатьох випадках у пасажирів вимагають готівку.