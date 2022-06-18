ДТП трапилася 18 червня у селі Нагуєвичі Дрогобицького району

На Львівщині зранку 18 червня у результаті аварії загинула 11-річна дитина. Дівчинку збив 65-річний мешканець Дрогобича, наразі правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Як повідомила прес-служба поліції Львівщини, ДТП трапилася приблизно об 11:00 у селі Нагуєвичі Дрогобицького району.

«Водій автомобіля Mercedes, 65-річний мешканець Дрогобича, скоїв наїзд на мешканку Вінниці віком 11 років. Від отриманих травм дівчинка померла на місці події», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що напередодні у місті Здолбунів на Рівненщині 10-річний велосипедист потрапив під колеса вантажівки на пішохідному переході. Внаслідок зіткнення хлопець отримав важкі травми голови та впав у кому. Наразі він перебуває в реанімації обласної дитячої лікарні.