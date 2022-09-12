Аварія трапилась 18 червня в Нагуєвичах

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області визнав винним 65-річного мешканця Дрогобича Лева Яніва у смертельній ДТП в Нагуєвичах, у якій загинула 11-річна дівчинка. Суд призначив водієві Mercedes три роки іспитового терміну.

Аварія трапилась зранку 18 червня у селі Нагуєвичі Дрогобицького району. 65-річний мешканець Дрогобича Лев Янів, який був за кермом автомобіля Mercedes-Benz 308D, наїхав на 11-річну мешканку Вінниці, яка йшла узбіччям. Від отриманих травм дівчинка померла на місці.

У суді Лев Янів свою провину визнав та пояснив, що того дня повертався з роботи. На дорозі побачив дітей і намагався їх об’їхати. Як дівчинка потрапила під колеса – він не бачив. Родичам загиблої дівчинки відшкодував 90 тис. грн моральної компенсації.

Враховуючи обставини справи, 6 вересня суддя Дрогобицького районного суду Лев Медведик визнав водія Mercedes винним за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив йому 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом на 3 роки. Однак від відбування покарання його звільнили, обмежившись іспитовим терміном на 3 роки.

Крім цього, він має заплатити 17,5 тис. грн судових витрат. Цей вирок можна оскаржити в апеляційному суді.