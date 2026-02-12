Млинці – це універсальна страва, яку легко приготувати з простих інгредієнтів, що завжди під рукою. Вони виходять ніжними, еластичними та підходять як для солодких, так і для солоних начинок. ТСН пропонує три перевірені рецепти млинців на молоці, кефірі та сироватці.

Млинці на молоці

Інгредієнти молоко 0,5 л борошно 200 г яйця 2 шт. олія 2 ст. л. цукор 1 ст. л. розпушувач 2 ч. л. сіль дрібка Спосіб приготування: Крок 1 Збийте яйця з сіллю та цукром. Крок 2 Влийте олію та молоко, добре перемішайте. Крок 3 Поступово всипте просіяне борошно з розпушувачем. Крок 4 Перемішайте до отримання однорідного рідкого тіста без грудочок. Крок 5 Залиште тісто постояти 30 хвилин. Крок 6 Розігрійте сковороду. Крок 7 Випікайте млинці з обох боків до золотистого рум’янцю.

Млинці на кефірі

Інгредієнти кефір 2 скл. борошно 2 скл. вода 1 скл. яйця 2 шт. цукор 3 ст. л. олія 2 ст. л. сода 0,5 ч. л. сіль дрібка Спосіб приготування: Крок 1 Розітріть яйця з цукром і сіллю. Крок 2 Влийте кефір. Крок 3 Всипте просіяне борошно. Крок 4 Злегка збийте віничком до однорідності. Крок 5 Закип’ятіть воду. Крок 6 Розчиніть у ній соду. Влийте гарячу суміш в тісто. Добре перемішайте. Крок 7 Додайте олію та ще раз перемішайте. Крок 8 Залиште тісто відпочити 15–20 хвилин. Випікайте млинці на розігрітій сковороді.

Млинці на сироватці