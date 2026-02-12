На молоці, кефірі чи сироватці: три найкращі рецепти млинців на різній основі0
Млинці – це універсальна страва, яку легко приготувати з простих інгредієнтів, що завжди під рукою. Вони виходять ніжними, еластичними та підходять як для солодких, так і для солоних начинок. ТСН пропонує три перевірені рецепти млинців на молоці, кефірі та сироватці.
Млинці на молоці
Інгредієнти
|молоко
|0,5 л
|борошно
|200 г
|яйця
|2 шт.
|олія
|2 ст. л.
|цукор
|1 ст. л.
|розпушувач
|2 ч. л.
|сіль
|дрібка
Спосіб приготування:
Крок 1
Збийте яйця з сіллю та цукром.
Крок 2
Влийте олію та молоко, добре перемішайте.
Крок 3
Поступово всипте просіяне борошно з розпушувачем.
Крок 4
Перемішайте до отримання однорідного рідкого тіста без грудочок.
Крок 5
Залиште тісто постояти 30 хвилин.
Крок 6
Розігрійте сковороду.
Крок 7
Випікайте млинці з обох боків до золотистого рум’янцю.
Млинці на кефірі
Інгредієнти
|кефір
|2 скл.
|борошно
|2 скл.
|вода
|1 скл.
|яйця
|2 шт.
|цукор
|3 ст. л.
|олія
|2 ст. л.
|сода
|0,5 ч. л.
|сіль
|дрібка
Спосіб приготування:
Крок 1
Розітріть яйця з цукром і сіллю.
Крок 2
Влийте кефір.
Крок 3
Всипте просіяне борошно.
Крок 4
Злегка збийте віничком до однорідності.
Крок 5
Закип’ятіть воду.
Крок 6
Розчиніть у ній соду. Влийте гарячу суміш в тісто. Добре перемішайте.
Крок 7
Додайте олію та ще раз перемішайте.
Крок 8
Залиште тісто відпочити 15–20 хвилин. Випікайте млинці на розігрітій сковороді.
Млинці на сироватці
Інгредієнти
|сироватка
|0,5 л
|борошно
|200 г
|яйця
|2 шт.
|олія
|3 ст. л.
|цукор
|1 ст. л.
|сода
|0,5 ч. л.
|сіль
|дрібка
Спосіб приготування:
Крок 1
Збийте яйця із сіллю та цукром.
Крок 2
Підігрійте сироватку.
Крок 3
Додайте в неї соду та добре розмішайте.
Крок 4
З’єднайте сироватку зі збитими яйцями.
Крок 5
Додайте просіяне борошно.
Крок 6
Перемішайте до отримання однорідної маси. Влийте олію.
Крок 7
Вимішайте тісто та залиште його відпочити 15–20 хвилин.
Крок 8
Випікайте млинці на розігрітій сковороді до рум’яності.