Аварія сталася поблизу ресторану «Шум» на об’їзній біля Чернівців

Внаслідок ранкової ДТП на об’їзній дорозі поблизу Чернівців перекинувся вантажний фургон Mercedes. На місці працює поліція, організовано реверсивний рух. Попередньо відомо, що водій Mercedes не впорався з керування м і перекинувся. Обставини ДТП на місці з’ясовують правоохоронці.

Як у п’ятницю, 27 січня, повідомила прес-служба патрульної поліції Чернівецької області, аварія сталася вранці у межах села Чагор, поблизу ресторану «Шум» на об’їзній. Попередньо відомо, що внаслідок перекидання Mercedes постраждалих немає.

«У зв’язку з ДТП, що сталася в селі Чагор на об’їзній за участю автомобіля Mercedes, рух транспорту ускладнено. Організовано реверсивний рух. На місці події працюють всі відповідні служби. Водій не впорався з керуванням й допустив перекидання транспортного засобу», – йдеться у повідомленні поліції.

Наразі на місці аварії працюють слідчі та рятувальники.