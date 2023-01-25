Як встановила поліція, дівчинка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу

У селищі Торчин на Волині 50-річний водій збив шестирічну дівчинку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Як повідомили у коментарі ZAXID.NET в прес-службі поліції Волині, дитину без свідомості доправили у реанімацію.

Аварія сталась близько 08:00 у середу, 25 січня, в селищі Торчин Луцького району. Водій автомобіля Daewoo допустив наїзд на шестирічну дитину, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом.

«На місце події направились медики, патрульні та слідчо-оперативна група. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди дитина отримала різного ступеня тілесні ушкодження. Її госпіталізували до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги», – повідомляє прес-служба поліції Волині.

Правоохороці встановили, що водій легковика перебував за кермом у тверезому стані. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.