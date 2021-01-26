На виготовлення техніко-економічного обґрунтування виділили 95 тис. євро

На очисних спорудах на Львівщині планують виготовляти біогаз. Фінські експерти перевірять 26 об’єктів та оберуть два, яким розроблять техніко-економічне обґрунтування (ТЕО) для будівництва біогазової станції. Згодом ЛОДА шукатиме інвесторів, які будуть зацікавлені виробляти біогаз на Львівщині.

Як розповів ZAXID.NET керівник департаменту міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва ЛОДА Роман Шепеляк, Львівська ОДА подала заявку на вивчення потенціалу виготовлення енергії на очисних спорудах в межах області й отримала ґрант від фінського фонду.

Проект фінансує фонд «Фінляндія Україна», що виділить на виготовлення ТЕО 95 тис. євро. Фінські експерти мають оцінити 26 очисних споруд, що розташовані в межах Львівської області, серед яких виберуть два об’єкти. Їм проведуть повну технічну та фінансову оцінку.

ТЕО по очисних спорудах фінські експерти мають передати ЛОДА до кінця червня 2021 року. На основі цих висновків Львівська ОДА розпочне шукати інвестора для будівництва станції з переробки органічних відходів на біогаз.

Нагадаємо, що на очисних спорудах «Львівводоканалу» у Львові збудують станцію з виробництва біогазу за 31,5 млн євро. Станцію будуватиме словенсько-норвезький консорціум RIKO-CAMBI.