Китайські БТРи помітили в підрозділі «кадирівців»

Голова Чечні Рамзан Кадиров показав відеозапис із новою технікою підпорядкованого йому підрозділу «Ахмат», на якому зафіксовано вісім бронетранспортерів китайського виробництва ShaanXi Tiger 4х4, повідомило «Радіо Свобода» та його проект «Кавказ.Реалії».

Як йдеться в публікації, Кадиров опублікував відеозапис із новою технікою чеченського підрозділу Росгвардії «Ахмат», зокрема бронетранспортерами. Однак журналісти зазначили, що показана там бронетехніка схожа на бронемашини China Tiger китайської компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing.

Відеозапис із новою технікою з’явився в Telegram-каналі Кадирова 7 червня. Зі своїм оточенням він проїхав за кермом одного з бронетранспортерів і заявив, що це «найкраща машина», яку «не ловить жодна куля». Така сама бронетехніка є в каталозі виробника, компанії Shaanxi Baoji Special Vehicles Manufacturing. Вона розташована у місті Баоцзі китайської провінції Шеньсі.

Про те, що Китай постачає до Росії різну техніку та комплектуючі для участі у війні проти України, неодноразово повідомляли зарубіжні джерела. Так, ще у березні цього року телеканал CNN на основі митних записів повідомив, що після початку вторгнення китайські держпідприємства оборонного комплексу продовжили підтримувати активні торговельні відносини із російськими оборонними компаніями, які потрапили під західні санкції. Видання Politico писало, що китайські компанії поставили в Росію тисячу штурмових гвинтівок, які можна використовувати на війні, а також інше обладнання, зокрема деталі для дронів та бронежилети. У травні редакція Financial Times повідомила, що ПВК «Вагнер» через компанію-посередника наприкінці минулого року закупила у Китаї 20 тисяч захисних шоломів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай надає Росії нелетальну військову допомогу, а також розглядає можливість постачання зброї.

Китай неодноразово заявляв, що не постачає зброю «жодному з учасників» війни Росії проти України і вважає військову допомогу Заходу Україні «розпалюванням конфлікту».

Китай також заявляє про свою «нейтральну» позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає «українською кризою». Водночас китайська влада неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну «спровокували» НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас китайські урядовці заявляли про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони «за мир у всьому світі».