Кошти надходять і від українців, і від міжнародної спільноти

На спеціальні рахунки, які Нацбанк відкрив для допомоги Армії та для гуманітарних потреб, продовжують надходити гроші. Їх перераховують і громадяни України, і міжнародна спільнота. Загалом уже зібрано понад 11,8 мільярдів грн, повідомили 14 березня у НБУ.

Про спецрахунок для допомоги Армії

Станом на ранок, 14 березня на спецрахунок, який Нацбанк відкрив для підтримкм Збройних Сил України, перераховано понад 11,6 млрд грн в еквіваленті.

«Кошти надходили як від громадян та підприємств в Україні, так і від міжнародної спільноти (зокрема зі США, Великобританії, Польщі, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Чехії, Китаю, Франції, Канади та ще багатьох країн світу)», – йдеться у повідомленні.

Зокрема, майже 3,4 млрд грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, японські єни, швейцарські франки, польські злоті, австралійські долари).

Залишок коштів на спецрахунку становить близько 145,8 млн грн.

Наразі з отриманих на спецрахунок коштів Національний банк вже перерахував на потреби військових близько 11,5 млрд грн, зокрема:

на потреби Національної гвардії України – всього 950 млн грн (26.02.2022 – 450 млн грн.; 06.03.2022 – 500 млн грн);

на потреби Національної поліції України – всього 1 650 млн грн (28.02.2022 – 150 млн грн; 03.03.2022 – 700 млн грн; 06.03.2022 – 800 млн грн);

на потреби Міністерства оборони України – всього 8 097,4 млн грн (28.02.2022 – 182,3 млн грн; 01.03.2022 – 843 млн грн; 02.03.2022 – 1 999,3 млн грн; 04.03.2022 – 920 млн грн; 05.03.2022 – 341,2 млн грн; 07.03.2022 – 1 843 млн грн; 08.03.2022 – 597,9 млн грн; 09.03.2022 – 444,5 млн грн; 11.03.2022 – 926,2 млн грн);

на потреби Державної прикордонної служби – всього 826,2 млн грн (03.03.2022 – 420 млн грн; 11.03.2022 – 300 млн грн; 12.03.2022 – 106,2 млн грн).

Нагадаємо, що для допомоги Українській Армії перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.

Про рахунок для гуманітарних потреб

Станом на 14 березня 2022 року на рахунок Міністерства соціальної політики, який Нацбанк відкрив для гуманітарних цілей, перераховано 257,6 млн грн в еквіваленті.

Загалом понад 128 млн грн у еквіваленті надійшло з-за кордону у іноземній валюті (долари США, євро, фунти).

Наразі залишок коштів на рахунку Міністерства соціальної політики становить 257,6 млн грн.

Нагадаємо, що для допомоги громадянам, які потерпають від війни, перерахувати кошти можна як за реквізитами, так і за допомогою платіжної картки.