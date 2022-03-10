Міжнародні платіжні системи Western Union, MoneyGram, Ria Money Transfer, Intel Express та TransferGo скасували плату за перекази в Україну. Про це повідомила прес-служба НБУ у четвер.

Згідно з повідомленням, компанія Ria Money Transfer активувала свою глобальну мережу збору пожертв для організації Save the Children для допомоги українським дітям, які постраждали від війни в Україні та їхнім сім'ям.

Окрім того, через міжнародну систему переказу коштів Intel Express можна зробити миттєві та безоплатні перекази на спецрахунки для збору коштів для підтримки української армії та гуманітарної допомоги українцям.

Одночасно глобальна платіжна мережа Euronet, яка має розгалужену систему банкоматів у світі, скасувала плату за свої послуги для громадян України.

Крім того, польська система миттєвих платежів Blik створила спеціальну сторінку для збору коштів для допомоги ЗСУ. Кошти надходитимуть на рахунок НБУ відкритий у держбанку Польщі Bank Gospodarstwa Krajowego.

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