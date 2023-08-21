Майно російського генерал-полковника Валерія Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні

За матеріалами Служби безпеки арештовано українське майно російського генерал-полковника Валерія Капашина, який є начальником федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при міністерстві промисловості та торгівлі РФ. Про це повідомила прес-служба СБУ у понеділок, 21 серпня.

Як розповіли у відомстві, до списку заблокованих активів входять понад 20 комерційних об’єктів, понад 3 тис. квадратних метрів житлової нерухомості та 17 земельних ділянок на території Полтавщини, загальна вартість активів становить понад 1 млрд грн.

Серед арештованого майна – будинок родини Капашина, готелі та ресторани преміумкласу, а також офісні й торговельно-розважальні центри загальною площею майже 30 тис. м².

У СБУ зазначають, що заблоковане майно Капашина було оформлено на його доньку і зятя, які проживали в Україні, але напередодні повномасштабного вторгнення виїхали в РФ і отримали там громадянство, тобто російський генерал використовував своїх родичів для легалізації коштів, які він одержував від корупційних схем у Москві.

«Крім того, близькі Капашина використовували прибутки «сімейного» бізнесу для фінансування «інвестиційних» проектів в РФ і тимчасово окупованому Донбасі. Надалі частину цих грошей спрямовували до бюджету країни-агресора у вигляді сплати податків і зборів», – розповіли у відомстві

Під час обшуків у приміщеннях, які належать родині російського генерала, виявлено військову форму російського зразка, заборонену радянську символіку і пропагандистську літературу РФ, сувенірну продукцію та нагороди, вручені Капашину у Кремлі.

Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за декількома статтями:

ч. 4 ст. 111- 1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора);

ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму).

Нагадаємо, у квітні минулого року працівники Державного бюро розслідувань виявили майно російського генерала, яке мало сумнівне походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів колишнього народного депутата України Іллі Киви – родичів російського генерал-полковника Валєрія Капашина. Ці факти виявили під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України. За даними ДБР, оборудки з необґрунтованими активами здійснювали через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності.