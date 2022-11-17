В Івано-Франківській області у вечірні години пік будуть вимикати без попередження та без графіків. Причина – необхідність збалансувати енергосистему. У «Прикарпаттяобленерго» попередили, що вимикатимуть електроенергію на невизначений час.

Про необхідність відключати електрику без графіка повідомила прес-служба «Прикарпаттяобленерго» ввечері у четвер, 17 листопада. За даними енергетиків, генерації електроенергії критично недостатньо, щоб забезпечити Івано-Франківську область світлом, особливо відчутно це буде в години пік, коли традиційно збільшиться споживання.

«Щоб не допустити масштабних і складних аварій на мережах, НЕК «Укренерго» має збалансувати енергосистему. Для цього в вечірні години пікового навантаження доведеться вимикати електроенергію без дотримання Графіків і періодів вимкнень та на непрогнозований час», – зазначили у «Прикарпаттяобленерго».

Енергетики уточнили, що вмикати світло будуть лише після команди від «Укренерго» після стабілізації системи. Усіх мешканців Прикарпаття закликали поставитися із розумінням, а економити електроенергію.