Проєкт перебудови тягнеться ще з 2023 року

Івано-Франківщина отримає 43,51 млн грн від Державного фонду регіонального розвитку на реконструкцію шкільного тиру у Коломиї. Цей проєкт отримав схвалення від експертної комісії міністерства розвитку громад і територій на засіданні у п’ятницю, 26 вересня.

Йдеться про проєкт реконструкції тиру під укриття-тир у Коломийському ліцеї №1 імені Василя Стефаника, який розпочали ще 2023 року. Загальна вартість перебудови станом на вересень 2025 року становить 49,83 млн грн, з них 33,8 млн – це будівельні роботи, решта – авторський нагляд, проєктування, податки та інші витрати.

«Потреба в реконструкції тиру під укриття-тир виникла у зв’язку з нестачею місця в наявному укритті ліцею для всіх учасників освітнього процесу. Через повномасштабне вторгнення виникає постійна загроза життю та здоров’ю учнів та персоналу ліцею під час щоденних повітряних тривог, психоемоційна нестабільність учасників освітнього процесу внаслідок постійної тривоги за власне життя, освітні втрати, зменшення контингенту учнів внаслідок неможливості закладом гарантувати безпечні умови для навчання», – йдеться в описі.

Близько 400 тис. грн на реконструкцію тиру виділила міська рада Коломиї, решту планували отримати коштом державної субвенції на облаштування безпечних умов перебування у школах, проте цю заявку було відхилено. На початку вересня міськрада подала цей проєкт на розгляд міністерства розвитку громад та отримала погодження на 43,51 млн грн.

Як писав івано-франківський сайт «Версії», тендер на реконструкцію тиру без конкуренції виграло коломийське ТОВ «ВГР Сервіс», це родинна компанія колишнього заступника начальника слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, підполковника поліції Едуарда Гануляка. «ВГР Сервіс» має істотно збільшити площу будівлі, змонтувати опалення і вентиляцію, зробити водопостачання і каналізацію тощо. Після реконструкції в одному з приміщень також має залишитися місце для стрільб.

Восени 2023 ця компанія вже вигравала торги на цей об’єкт – тоді сума угоди була трохи більшою від 33 млн грн. Згодом «ВГР Сервіс» почало земельні роботи, але за кілька місяців зупинилося. Причиною тривалої зупинки робіт, за словами міського голови Богдана Станіславського, стало те, що підрядник натрапив на підземні комунікації, про які раніше буцімто даних не було. Укладений з «ВГР Сервіс» договір розірвали наприкінці 2024 року. Новий тендер на «завершальні будівельні роботи» вже значно дорожчий – понад 46 млн грн.