На Рівненщині госпіталізували п'ятирічного хлопчика, який випадково випив бензин із пляшки з-під солодкого напою. Матір дитини одразу викликала медиків, наразі хлопець перебуває під наглядом лікарів.

Як повідомила прес-служба поліції Рівненщини, інцидент стався ввечері у понеділок, 19 червня. До поліції звернулись медики, які госпіталізували п'ятирічного хлопчика після вживання токсичних речовин.

«Поліцейські сектору реагування патрульної поліції попередньо з’ясували, що дідусь поїхав косити траву поблизу лісу разом із онуком і його мамою. Дорослі не встигли зогледітися, як хлопчик дістав із машини пластикову пляшку з-під солодкого напою, у якій містився бензин, та встиг зробити ковток», – йдеться у повідомленні.

Матір хлопчика одразу викликала на допомогу медиків «швидкої». Дитину госпіталізували до місцевої лікарні. Наразі хлопець перебуває під наглядом лікарів, його життю нічого не загрожує. Наразі ювенальні поліцейські проводять перевірку.