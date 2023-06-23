Усі обстеження для львів'ян безкоштовні

У неділю, 25 червня, з 12:30 до 15:30 у Львові на території храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ (Сихів) медики проведуть інформаційну кампанію «День легеневої гіпертензії». Вони розкажуть про це захворювання, його симптоми, а також проведуть низку безкоштовних обстежень, повідомили 23 червня у прес-службі ЛМР.

Виїзна бригада медиків в «Містечку здоров’я» безкоштовно проводитиме такі обстеження: ЕХО серця, електрокардіографію, вимірювання артеріального тиску, тестування на Covid-19, гепатит С, визначення індексу маси тіла (ІМТ).

«Під час акції можна буде отримати консультацію сімейного лікаря та кардіолога, рекомендації фахівців про здорові звички та вакцинуватися від інфекцій (зокрема, проти Covid-19, дифтерії та правця, а також навчитися культурі миття рук», – сказано у повідомленні.

Організовують акцію Львівський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ, БФ «Сестри Даліли», управління охорони здоров’я Львівської міської ради, асоціація легеневої гіпертензії, мережа медичних центрів «ВЕСЕЛКА» – ТОВ «Повноділ».

До слова, легенева гіпертензія – рідкісне захворювання легень, яке призводить до серцево-судинної недостатності, трансплантації серця та легень або ж смерті. Може виникнути як в жінок, так і в чоловіків різного віку, а також у дітей.