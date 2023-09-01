Нещасний випадок трапився під час прогулянки по території замку

В Теребовлі на Тернопільщині під час прогулянки замковою територією чоловік впав в одну із веж Теребовлянського замку. Постраждалий не зміг самостійно вибратися, тому його витягнули рятувальники. Медики бригади швидкої допомоги діагностували в нього важкі травми і доправили до реанімації районної лікарні.

Нещасний випадок на території Теребовлянського замку трапився близько 14:30 31 серпня. Чоловік прогулювався на необгороджених руїнах однієї з веж замку і раптово впав в середину з 3-метрової висоти. 52-річний мешканець Теребовлі самотужки вибратися не зміг. Його стогони почули випадкові перехожі та працівники Історико-архітектурного заповідника «Замки Тернопілля», які працюють на території замку в Теребовлі. Люди викликали рятувальників та бригаду швидкої медичної допомоги.

«На місце події залучався черговий караул 12-ї державної пожежно-рятувальної частини з Теребовлі. Після того, як рятувальники прибули на місце події, то вирішили спочатку знерухомити чоловіка і за допомогою рятувального спорядження підняти його з глибини вежі. Потім працівники ДСНС транспортували потерпілого та у свідомості передали працівникам екстреної медичної допомоги», – повідомили в ДСНС Тернопільщини в п'ятницю, 1 вересня.

Попередньо медики діагностували в чоловіка важкі травми: перелом склепіння черепа зліва, перелом ребер ліворуч, перелом поперечних відростків, перелом у грудному відділі ліворуч. Постраждалого перевезли в реанімацію Теребовлянської міської лікарні. Стан жителя Теребовлі оцінюють як важкий.