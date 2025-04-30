Два вітряки побудували біля села Оліїв

В Зборівській громаді на Тернопільщині встановили дві нові турбіни вітроелектростанції. Наразі вітряки не підключені до загальної енергомережі, їх приєднання планується за кілька тижнів. Кожна станція розрахована на 2 МВт потужності.

Дві турбіни побудовані на території села Оліїв Зборівської громади, розповів ZAXID.NET міський голова Зборова Руслан Максимів. Вітряки поставила компанія «Захід груп енерго», яка спеціалізується на розвитку відновлюваних джерел енергії.

«Кожен вітряк має потужність 2 МВт. Вони ще не підключені в загальну енергетичну мережу, однак їх під’єднають за два тижні. Фірма зареєстрована в нашій громаді, тож податки будуть надходити в місцевий бюджет. Також створені нові робочі місця. Працівники обслуговуватимуть вітрові станції і теж податки сплачуватимуться до громади», – зазначив в коментарі ZAXID.NET Руслан Максимів.

ТОВ «Захід груп енерго» на ринку відновлювальної енергетики працює вже близько 6 років. За даними Youcontrol кінцевими бенефіціарними власниками є тернополяни Андрій Процик та Василь Шиліга. Андрій Процик має ще декілька підприємств, пов’язаних з агросферою, переробкою фруктів, ягід.

Додамо, що в Зборівській громаді вже є дві турбіни ВЕС, однак вони належать іншому підприємству.